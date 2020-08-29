Фигуру гимнастки Севастьяновой в купальнике сравнили с Ferrari

Москва, 29 августа. Известная российская гимнастка Каролина Севастьянова поделилась с подписчиками снимком с отдыха, показав во всей красе достоинства фигуры.

Судя по геолокации, заслуженный мастер спорта России проводит время на Лазурном берегу. Побывала гимнастка и на пляже Мала, расположенном под Монако.

25-летняя олимпийская чемпионка попозировала перед камерой на фоне моря и гор. В кадре она появилась в открытом купальнике, солнцезащитных очках и с распущенными волосами.

Фотография, опубликованная Севастьяновой в Instagram, вызвала настоящий ажиотаж. Подписчики в многочисленных комментариях восхитились фигурой девушки. Некоторые фанаты даже сравнили тело гимнастки с шикарными автомобилями марки Ferrari. Однако одну из интернет-пользовательниц внешний вид девушки удивил.

«Интересное строение пресса…» — прокомментировала darya.vasileva.

«Каролин, это неприлично красиво», — похвалил пользователь под ником familyhopestyle.

«От красоты я умираю», — присоединился к восторгам akylbek.ismanov.

Напомним, что Севастьянова была членом сборной команды России по художественной гимнастике в групповом многоборье. Она олимпийская чемпионка 2012 года и чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре.

Недавно Севастьянова опубликовала снимок с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Далеко не все интернет-пользователи отнеслись к кадру с ирландским спортсменом снисходительно. Некоторые обрушились на девушку с критикой и напомнили ей, что боец женат. Гимнастка подчеркнула, что Макгрегор очень добрый и дружелюбный мужчина, и осудила людей, намекающих на романтические отношения между ними.