Эксперт Юшков назвал главную причину зависимости США от российской нефти

США ввели санкции против Венесуэлы, запретив своим компаниям закупать нефть в Боливарианской Республике. Американские нефтеперерабатывающие заводы нашли хорошую альтернативу в России. Об этом в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Президент США Дональд Трамп возложил вину на демократов, что из-за их решений властям приходится покупать нефть в России. По словам главы Белого дома, представители Демократической партии препятствуют строительству трубопроводов в подконтрольных им штатах. Он привел в пример штат Новая Англия, где самые высокие цены на электроэнергию в стране.

«Вы знаете, почему? Потому что губернатор [Нью-Йорка демократ Эндрю] Куомо не позволяет проложить трубопровод через верхушку штата Нью-Йорк, чтобы нефть и газ, которых у нас очень много, могли туда прийти», — сказал Трамп.

Поэтому США приходится покупать нефть в России, отметил Трамп.

«Вы не знали? У вас много судов из России», — выразил возмущение президент США.

В свою очередь, нефтегазовый аналитик Игорь Юшков пояснил, что США действительно закупают российскую нефть. Однако это происходит не из-за того, что в стране не хватает инфраструктуры для доставки нефти из одних районов в другие, говорит эксперт. Причина кроется в другом.

«США закупают очень много российской нефти, потому что ввели санкции против Венесуэлы и запретили своим НПЗ покупать энергоресурс оттуда. Американские компании просто нашли хорошую альтернативу в виде российского углеводорода, поскольку он схож по качеству с венесуэльским. Заводы у американцев заточены под тяжелую сернистую нефть. Технически они хорошие и могут переработать низкокачественную нефть, сделав из нее много хороших нефтепродуктов, — объяснил Юшков. — Получается, что сланцевую нефть, которая является легкой, американцам выгоднее продать на внешний рынок и они это делают».

По словам собеседника ФАН, президент США говорит про «ужасную Россию», которая якобы захватила энергорынок страны из-за того, что в Америке есть проблемы в строительстве новой инфраструктуры трубопроводов между штатами.

«Зачастую демократы или «зеленые» (экозащитники. — Прим. ФАН) мешают реализации новых проектов. Трамп выступает за создание новых рабочих мест и развитие отраслей, связанных с добычей полезных ископаемых. В этом случае он вываливает на Россию свои внутренние проблемы», — объяснил эксперт.

Комментируя слова Трампа про повышение цен на электроэнергию в США, Юшков объясняет, что на самом деле нефть не используется для ее выработки.

«Это (использование нефти для выработки электричества. — Прим. ФАН) крайне редко может быть в отдаленных районах США. В этом случае отдельный дом может стоять с дизель-генератором. В то же время в США нет даже котельных на мазуте. Когда он говорит, что закупки нефти влияют на рост цен на электричество, то это неправда», — сказал эксперт.

Аналитик также поделился информацией, что США закупили несколько российских судов с партией сжиженного природного газа. Однако таких газовозов было довольно мало, уточняет Юшков.

«Этот газ как раз использовался для производства электроэнергии и отопления. При этом США купили СПГ не напрямую у российской компании «Новатэк», поскольку она находится под санкциями. У них есть законодательство, согласно которому нельзя поставить СПГ из одного порта в другой порт на судах не американского происхождения. Однако ни одного американского газовоза нет, поэтому им проще отправить свой СПГ в Европу или Азию, но с рынка купить энергоресурс другого производителя», — добавил собеседник ФАН.

Ранее Федеральная комиссия по международной торговле США заявила об ущербе для экономики страны от импорта бесшовных труб из России. По словам специалистов, на этот товар могут ввести дополнительные пошлины.