Soha объяснило, почему АК-19 станет лидером мирового рынка

Ханой, 29 августа. Новый российский автомат «Калашников» АК-19 в калибре НАТО имеет все шансы на завоевание мирового рынка оружия. Об этом сообщает вьетнамское издание Soha.

Как переводит Soha «ПолитРоссия», обозреватель издания Хонг Ань напоминает о демонстрации концерном «Калашников» нового автомата. АК-19 сможет использовать пули калибра 5,56 х 45 мм, что совпадает со стандартами Североатлантического альянса.

«Ожидается, что АК-19 завоюет рынок Ближнего Востока, где производители оружия из США и Европы занимают большую часть рыночной доли, так как российский автомат не только легче и точнее, но и дешевле конкурентов», — говорится в публикации.

Вьетнамский обозреватель сообщает, что винтовка была презентована на выставке «Армия-2020», где вызвала большой интерес. Ее производители заявили, что компания занималась разработкой АК-19 много лет и вложила много финансовых средств, чтобы оружие устраивало даже очень требовательных потребителей.

Soha акцентирует внимание на том, что патрон 5,56 х 45 мм является самым востребованным в мире. Это поможет новой винтовке захватить сотни рынков сбыта и успешно конкурировать с оружием НАТО. АК-19 создан на базе АК-12, и эти автоматы несильно отличаются друг от друга: оба имеют дальность действия от 250 до 300 метров. Но новинка «Калашников» чуть легче и меньше своего предшественника: длина АК-19 — 415 мм, массу — 3,3 кг.

«АК-19 устроен совершенно по-другому: легкий, тонкий и эстетичный. Кроме того, пушка также имеет многоуровневую регулировку», — говорится в публикации.

Вьетнамский обозреватель делает акцент на том, что новая винтовка также будет иметь дополнительное оборудование — может быть оснащена глушителем и пламегасителем. Кроме того, высокая надежность по сравнению с моделями HK416 из Германии и FN SCAR из Бельгии, выведет АК-19 на лидирующие позиции рынка в кратчайшие сроки.

Ранее стало известно, что на выставке «Армия-2020» «Калашников» также представил новые разработки в области станкостроения, судостроения, электротехники и изделий иных направлений.