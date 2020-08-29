Sohu объяснило появление подлодки РФ около Аляски тайным сигналом США

Пекин, 29 августа. Атомный подводный крейсер «Омск» появился у берегов Аляски неслучайно. Он подал определенный сигнал американским военным. Такое мнение выразили авторы статьи в китайском издании Sohu.

Как отметили обозреватели, тайное противостояние США и России, имеющих самые современные атомные подводные лодки в мире, никогда не прекращалось. Вашингтон следит за активностью иностранных судов, поэтому появление российской подлодки у берегов Штатов не осталось незамеченным.

Однако Sohu считает, что российские подводники хотели быть обнаруженными, поскольку собирались отправить США зашифрованное послание. Дело в том, что атомные подводные лодки при выполнении боевых задач поднимаются на поверхность лишь в случае выхода из строя. С «Омском» же все было в порядке, поэтому его появление было намеренным, передает «ПолитРоссия», подготовившая перевод статьи.

Авторы материала считают, что подводный крейсер хотел показать Вашингтону, что способен прорваться через противолодочную сеть США и приблизиться к американскому побережью. Кроме того, имел место быть определенный «обмен любезностями», ведь недавно атомная подводная лодка ВМС США Seawolf была замечена вблизи города Тромсе, что совсем недалеко от российской акватории Баренцева моря, объяснили журналисты.

В Sohu заметили, что американская сторона предложила российской помощь, намекнув на поломку подлодки. Однако подводники «Омска» дали четкий отрицательный ответ.

«Ответ российской стороны можно перевести как: «Спасибо, мы в порядке, и мы у вас на пороге!» — объяснили авторы статьи.

Журналисты констатировали, что российские субмарины — передовые и не имеют аналогов во всем мире.

Напомним, что «Омск» участвовал в проводимых рядом с Аляской военно-морских учениях «Океанский щит-2020» и тактических маневрах Тихоокеанского флота с группировкой сил в дальней морской зоне.

Российский военный аналитик, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что США пытаются сделать из Аляски крупный аванпост для противостояния России, поэтому они внимательно следят за ее действиями, в том числе военными учениями.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, говоря с «Царьградом» о случае с «Омском», напомнил о недавнем инциденте в Атлантике, когда американцы неделями гонялись за российской подводной лодкой, а она играла в «кошки-мышки».