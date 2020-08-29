Стюардесса взволновала Сеть откровенным видео в купальнике

Сакраменто, 29 августа. Стюардесса Бианка Парадис, получившая известность в социальных сетях, взволновала интернет-пользователей новым видео в купальнике. Откровенный ролик появился в ее Instagram.
Эффектная блондинка выложила в своем аккаунте откровенный ролик, в котором под музыку позирует в черно-золотистом купальнике. Парадис демонстрирует новый купальный наряд со всех сторон — и сидя, и стоя. Он выгодно подчеркивает ее пышную грудь и тонкую талию.
При этом девушка периодически игриво трогает волосы и с улыбкой смотрит в камеру. Образ дополняют черные босоножки на шпильке с тонкими ремешками и макияж с акцентом на глаза.
«Золотые моменты», — подписала пост бортпроводница, сообщив, что приобрела новый купальник по случаю дня рождения.
Видео привело подписчиков девушки в восторг. Особенно по душе оно пришлось мужской части аудитории. Фолловеры завалили стюардессу комплиментами.
«Так сексуально», — написал в комментариях benfoster87.
«Ты выглядишь так сексуально, детка», — признался kuloglucelal.
«Ты такая красивая», — констатировал giddyup3536.
«Блестящая», — заметил deadvolcano.
«Самая красивая топ-модель», — заявил alefarana.
«Это сексуальный купальник!» — подчеркнул tnlegfan.
Многие мужчины отдельно оценили длинные ноги Парадис, кто-то назвал их «супер великолепными».
Остается неясным, почему стюардесса решила показать купальник дома, а не на пляже. Не исключено, что ей слишком хотелось похвастаться обновкой, а снимки или видео с пляжа в нем фолловеров ждут впереди.