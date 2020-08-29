Стюардесса взволновала Сеть откровенным видео в купальнике

Сакраменто, 29 августа. Стюардесса Бианка Парадис, получившая известность в социальных сетях, взволновала интернет-пользователей новым видео в купальнике. Откровенный ролик появился в ее Instagram.

Эффектная блондинка выложила в своем аккаунте откровенный ролик, в котором под музыку позирует в черно-золотистом купальнике. Парадис демонстрирует новый купальный наряд со всех сторон — и сидя, и стоя. Он выгодно подчеркивает ее пышную грудь и тонкую талию.

При этом девушка периодически игриво трогает волосы и с улыбкой смотрит в камеру. Образ дополняют черные босоножки на шпильке с тонкими ремешками и макияж с акцентом на глаза.

«Золотые моменты», — подписала пост бортпроводница, сообщив, что приобрела новый купальник по случаю дня рождения.

Видео привело подписчиков девушки в восторг. Особенно по душе оно пришлось мужской части аудитории. Фолловеры завалили стюардессу комплиментами.

«Так сексуально», — написал в комментариях benfoster87. «Ты выглядишь так сексуально, детка», — признался kuloglucelal. «Ты такая красивая», — констатировал giddyup3536. «Блестящая», — заметил deadvolcano. «Самая красивая топ-модель», — заявил alefarana. «Это сексуальный купальник!» — подчеркнул tnlegfan.

Многие мужчины отдельно оценили длинные ноги Парадис, кто-то назвал их «супер великолепными».

Остается неясным, почему стюардесса решила показать купальник дома, а не на пляже. Не исключено, что ей слишком хотелось похвастаться обновкой, а снимки или видео с пляжа в нем фолловеров ждут впереди.