В Госдуме предложили запретить караоке в заведениях до конца года

Москва, 29 августа. Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил запретить развлекательным заведениям предоставлять услуги караоке до конца года. По его мнению, это поможет снизить распространение коронавирусной инфекции.

Сухарев изложил свою инициативу в письме на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Он напомнил, что в стране по-прежнему ежедневно регистрируется свыше четырех тысяч случаев COVID-19.

Парламентарий также указал, что многие эксперты, в том числе зарубежные, давно предупреждали о повышенной опасности развлекательных заведений в период пандемии.

«В целях минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации прошу вас совместно с уполномоченными органами государственной власти субъектов рассмотреть возможность ограничения работы развлекательных учреждений, запретив им до конца текущего года организацию услуг караоке», — приводит RT фрагмент письма.

Вместе с тем Сухарев отметил, что если предложение будет принято, данные заведения смогут продолжить оказывать услуги по организации общественного питания.

Ранее известный телеведущий и медик Евгений Комаровский рассказывал о том, что пение является едва ли не самым опасным видом деятельности в плане вероятности инфицирования коронавирусом. И хотя речь шла о хоровом пении, врач объяснял, что во время любого вокала, как и во время разговоров, неизбежны брызги слюны, вместе с которыми инфекция способна передаться от человека к человеку.

Накануне сообщалось, что за сутки в РФ было выявлено 4829 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Общее число больных с COVID-19 в стране достигло 980 405.