Модель на провокационном снимке перепутали с сестрой Кардашьян

Вашингтон, 29 августа. Интернет-пользователи перепутали модель, снявшуюся для рекламы популярного бренда Fashion Nova, с младшей сестрой телезвезды и актрисы Ким Кардашьян — Хлои.

В Instagram-аккаунте онлайн-ретейлера появился довольно провокационный снимок, на котором девушка позирует в пиджаке, надетом на голое тело. Дополняют образ распущенные волосы, яркий макияж, аксессуары, кожаные шорты и чулки.

Пользователи социальной сети поразились, насколько модель похожа на известную телезвезду. Некоторые отметили, что не сразу догадались, кто на самом деле принял участие в фотосессии.

«Сперва я подумала, что это Хлои», — призналась melanin_monroe_93.

«Почему все хотят выглядеть как сестры Кардашьян?» — задалась вопросом misscubana.

«Выглядит как Хлои, но симпатичнее», — высказалась о внешности модели macaroni_2.

Недавно внимание интернет-пользователей привлек снимок другой модели, сотрудничающей с брендом женской одежды Fashion Nova. Паулин Танто взбудоражила подписчиков откровенной фотографией, которой поделилась в Instagram. Для снимка девушка решила попозировать в купальнике салатового цвета, причем надела его не целиком. Оголенную грудь фотомодель прикрыла рукой, что вызвало шквал комментариев в Сети.