Депутат Госдумы призвал разрешить въезд в Россию иностранным студентам

Москва, 29 августа. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев выступил с предложением разрешить студентам из других государств въезжать в Россию для продолжения учебы. В настоящее время пересечение границы значительно ограничено в рамках борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

Соответствующее письмо Зайцев направил главе Минобрнауки Валерию Фалькову. По словам депутата, на данный момент в его адрес поступает множество обращений от студентов из других стран, в том числе СНГ.

Он отмечает, что на сегодняшний день студенты вынуждены учиться дистанционно. Это, по мнению депутата, «не дает возможности проводить практические занятия и создает дополнительную организационную нагрузку на профессорско-преподавательский состав», сообщает РИА Новости.

Напомним, еще в марте правительство РФ для предупреждения распространения коронавирусной инфекции ограничило въезд в РФ иностранных граждан. На сегодняшний день пересекать границу могут иностранцы, проходящие лечение в РФ или имеющие родственника, который требует ухода за собой.

Ранее стало известно, что российские власти готовят новый список стран, об открытии которых могут объявить на этой неделе. Среди них — Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет. Об этом пишет газета «Известия».