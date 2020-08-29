Спортивный комментатор Орлов назвал бездарным сериал о Стрельцове

Москва, 29 августа. Советский и российский спортивный журналист, мастер спорта СССР, телекомментатор Геннадий Орлов отрицательно оценил премьеру Первого канала сериал «В созвездии Стрельца».

Многосерийная история о «русском Пеле» Эдуарде Стрельцове вышла в эфире телеканала в августе. Действие картины охватило период с 1955 по 1964 годы и было уложено в 8 серий. По словам создателей, фильм биографичен, в основе его сюжетной линии лежат реальные события. Но Орлов с этим не согласен.

В эфире шоу «ГСО Live» на своем YouTube-канале комментатор раскритиковал проект. По его мнению, сериал получился бездарным, большинство показанных историй в нем — вымысел, а актеры не справились со своими ролями. Он заключил, что видеть такую интерпретацию ему было «ужасно, неприятно».

«Хорошо знаю Валерия Баринова. Замечательный актер, но Хрущева играет бездарно. И вообще, этот фильм про Стрельцова — бездарный. Все настолько неправда! Зачем они называют настоящие фамилии, а весь сюжет придумали?» — возмутился мастер спорта СССР.

Отдельно Орлов остановился на эпизоде о самом противоречивом моменте из жизни легендарного футболиста — обвинении в изнасиловании. Комментатор заявил, что сцены об этом показаны в духе мыльных опер, передает iReactor.

Журналист отметил, что не единственный, кто недоволен сериалом. Ему звонил футболист Никита Симонян, который по сюжету якобы выпрашивал место в составе. Первый вице-президент РФС тоже остался разочарован.