Британская телеведущая вышла в эфир в пиджаке на голое тело

Лондон, 29 августа. Британская телеведущая Аманда Холден появилась в эфире телешоу Britain's Got Talent («Британия ищет таланты») в откровенном наряде. Ее фото в белом брючном костюме с пиджаком на голое тело опубликованы в Instagram-аккаунте проекта.

49-летняя телезвезда выбрала для одного из съемочных дней смелый образ. Строгий костюм в мужском стиле она решила не дополнять другими вещами, а ограничилась лишь аксессуарами. Зону декольте она подчеркнула изящной подвеской на тонкой цепочке, а уши, которые открыли собранные в небрежный пучок волосы, украсила висячими серьгами.

Холден решила не делать броский макияж, в том числе не использовать яркую помаду, но выбрала классический красный для маникюра. В сочетании с белым костюмом он смотрелся выигрышно.

Провокационный наряд для участия в съемках Britain's Got Talent выбрала и другая представительница жюри, начинающая британская певица Алеша Диксон. Она надела красный пиджак oversize, под которым можно разглядеть черный топ-бандо. Нижняя часть наряда исполнительницы настолько коротка, что увидеть ее под массивным верхом нельзя.

Вместе с телеведущей и певицей в состав жюри шоу талантов также входят продюсер Саймон Коуэлл и британский комик и актер Дэвид Уоллиамс.

Что касается Холден, она не в первый раз удивляет публику провокационным образом. Ранее в своем Instagram она публиковала видео в летящем платье без нижнего белья, это поразило и в то же время восхитило подписчиков.