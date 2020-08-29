Каменских показала фото в ажурном пеньюаре на голое тело

Москва, 29 августа. Украинская поп-певица Настя Каменских порадовала подписчиков своего Instagram-аккаунта. Исполнительница опубликовала откровенные фотографии, на которых она одета в ажурный легкий пеньюар на голое тело.

С помощью игривых фото певица продемонстрировала крепкие загорелые ноги. На снимке Каменских запечатлена во время своей любимой процедуры — скрабирования тела.

«Любовь к себе, спорт, правильное питание и правильный уход — все это делает женское тело красивым и подтянутым. Одна из моих любимых домашних спа процедур — это скрабирование с эффектом холодного обертывания, которые за несколько минут подтягивает кожу, а еще убирает отечность», — пояснила певица.

Стоит отметить, что это не самое откровенное фото, на которое отваживалась Каменских. Ранее она разместила в своем аккаунте снимок, на котором предстала перед публикой абсолютно голой. На снимке она стоит спиной и держит в руке полевые цветы. В подписи она порассуждала о единении с природой и возвращении к истокам.