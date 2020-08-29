Вдова Табакова отметила День кино пикантной фотосессией

Москва, 29 августа. 54-летняя актриса театра и кино Марина Зудина приняла участие в откровенной фотосессии. Звезда сфотографировалась будучи одетой лишь в белую рубашку.

Снимки и небольшой ролик со съемок появился в Instagram-аккаунте Зудиной. На видео она позировала сидя на стуле, босая и с небрежно уложенными волосами. При этом на лице Зудиной был лишь легкий повседневный макияж. В подписи актриса пояснила, что фотографии делались в День кино.

«И такое совпадение, что почти вся съемка шла под Cigarettes After Sex — треки «Содержанок». Хотя случайностей не бывает», — намекнула артистка.

В комментариях подписчики оставили множество хвалебных отзывов. Многие из них отметили лаконичность, а также красоту актрисы, которую она сохранила несмотря на свои годы.

«Невероятная!», «Хотелось бы чтобы ваша героиня имела много событий. Вы великолепно ее играете», «Какая вы нежная и прекрасная, очень нежные фотографии!» — написали поклонники.

Напомним, ранее Зудина в документальном фильме «Олег Табаков. Что останется после тебя» заявила, что не уводила знаменитого режиссера из семьи. Дело в том, что первой супругой Табакова была актриса Людмила Крылова, но режиссер скрывал свою связь с Зудиной. По словам актрисы, ей пришлось дважды сделать аборт. И лишь после таких жертв Табаков решил на ней жениться.