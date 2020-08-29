Приходько пожаловалась на травлю на Украине после участия в Евровидении

Москва, 29 августа. Анастасия Приходько заявила, что оказалась жертвой травли на Украине после того, как решила выступать на конкурсе «Евровидение» от России. При этом артистка считает, что на Украине ее дисквалифицировали как «неудобного участника».

О травле Приходько рассказала в эфире «4 канала». По словам певицы в настоящее время она слышит множество неприятных и обидных высказываний. При этом она отмечает, что люди просто не понимают, что ее дисквалифицировали сами украинцы, которые находились у власти.

«Ющенко ничего не мог сделать, потому что это было нечестное Евровидение, были взятки и так далее. Меня просто дисквалифицировали как неудобного участника. У меня был выбор, и я поехала в Россию», — сказала Приходько.

В 2009 году Приходько участвовала в отборе на конкурс Евровидение от Украины, однако была дисквалифицирована. После этого ей поступило предложение представлять Россию. В результате певица заняла 11-е место.

Напомним, ранее Приходько оказалась в центре скандала из-за нарушения правил посещения французского Лувра. В музее звезда решила нарушить запрет на съемку и похвастаться в соцсетях кадрами из музея. Однако это не ускользнуло от французских стражей правопорядка.