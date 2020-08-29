В Японии признали слова Путина импульсом в отношениях Москвы и Токио

Токио, 29 августа. Эксперт фонда Sasakawa Peace Foundation Тайсукэ Абиру заявил, что слова президента России Владимира Путина о ничьей по Курилам в решении территориального вопроса дали импульс развитию российско-японских отношений в период работы премьер-министра Синдзо Абэ.

Как пишет ТАСС, в марте 2012 года, еще до прихода к власти Абэ, Путин, говоря о проблеме заключения мирного договора между Россией и Японией, заявил, что нужно действовать по принципу «хикивакэ» (ничья в дзюдо). В октябре того же года Японию с рабочим визитом посетил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«В этом смысле динамику укреплению японо-российских отношений в период администрации Абэ, пришедшей к власти в октябре, придало именно заявление Путина о «ничьей», — отметил Абиру.

По его мнению, кабинет Абэ действительно стремился заключить мирное соглашение с Россией.

«Важно то, что с точки зрения Японии это должен быть мирный договор, предполагающий решение территориального вопроса», — добавил эксперт.

Напомним, накануне Абэ, бессменно занимавший пост премьера Японии с декабря 2012 года, заявил о намерении уйти в отставку по состоянию здоровья. Выборы нового председателя Либерально-демократической партии, который обычно становится премьер-министром, назначены на середину сентября.

Россия и Япония уже около 70 лет ведут консультации о заключении мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основное препятствие для подписания документа состоит в территориальной принадлежности островов южной части Курильской гряды, включенных в состав СССР в 1945 году.