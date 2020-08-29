Врач назвал оптимальное время дневного сна

Москва, 29 августа. Доктор биологических наук Владимир Дорохов рассказал, сколько нужно спать днем для восстановления работоспособности.

В беседе с «Вечерней Москвой» Дорохов сообщил, что дневной сон не должен превышать 20 минут, иначе проснуться будет сложно.

«Если спать дольше 20 минут, сон станет глубоким. Нужно время, чтобы выйти из него полностью. Это называется «инерция сна». После глубокого сна восстановление длится от 20 до 40 минут. В рабочих условиях это неудобно. Но если у человека ненормированный рабочий день, час сна даст возможность после окончательного пробуждения быть бодрым до вечера», — рассказал врач.

Он подчеркнул, что часовой сон непременно требует добавочного времени для восстановления в случае, если человек участвует в потенциально опасном процессе — водит машину или работает у станка.

Полный цикл сна, по словам Дорохова, длится полтора часа. После глубокого сна наступает «время сновидений», когда мозг проявляет активность. Если проснуться в этот момент, инерции сна не будет. За ночь человек проходит в среднем пять таких циклов.

Врач поделился опытом организаций, который ставят для своих сотрудников так называемые «капсулы сна».

«Немного поспать уставшему человеку вполне нормально. Лучший период для дневного отдыха — с 13 до 15 часов. Наш организм устроен так, что в это время сонливость повышается. А вот после 17 часов спать не желательно. Можно просто не уснуть ночью», — отметил он.

Дорохов подчеркнул, что при возможности следует отдыхать днем — это улучшает и самочувствие, и производительность.