Украинская модель поразила подписчиков откровенным фото

Киев, 29 августа. Украинская фотомодель из Мариуполя Анна Царалунга приняла участие в очередной фотосессии. Девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый снимок, на котором оголила ягодицы. Фанаты оценили откровенную фотографию по достоинству.

Согласно подписи под фотографией, снимок был сделан российским фотографом Александром Изумовым, специализирующимся на работах в стиле «Ню». На снимке Царалунга одета в тонкий купальник, который подчеркивает ее формы. В комментариях под снимком фанаты оставили множество комплиментов девушке.

«Веди меня в искушение, но не освобождай меня от грехов», «Идеальная поза», «Вы прекрасны», — пишут поклонники.

Ранее популярная американская фотомодель популярного бренда женской одежды Fashion Nova Паулин Танто взбудоражила подписчиков откровенным снимком в Instagram. На новом фото она позирует в зеленом купальнике и прикрывает оголенную грудь рукой.