Звезда фильма «Черная пантера» Чедвик Боузман скончался от рака

Лос-Анджелес, 29 августа. Американский актер Чедвик Боузман, который сыграл главную роль в кинофильме «Черная пантера», скончался в возрасте 43 лет. О смерти сообщили его родственники в Twitter.

Известно, что мужчина на протяжении долгого времени боролся с раком толстой кишки. Заболевание было диагностировано у Боузмана четыре года назад. Сообщается, что актер умер в своем доме в Лос- Анджелесе.

«Настоящий боец, Чедвик перенес все это и подарил вам множество фильмов, которые вы полюбили», — говорится в заявлении его семьи.

Боузман оказался знаменит после съемок в фильмах, повествующей о киновселенной Marvel. Он сыграл роли в кинокартинах «Первый мститель: Противостояние», «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал» и других.