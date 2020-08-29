Подруги вступились за опозоренную невесту российского борца

Москва, 29 августа. Подруги невесты борца Заурбека Сидакова Мадины, которая якобы оказывала эскорт-услуги, вступились за нее после скандала на свадьбе.

По данным «Московского комсомольца» инцидент между Заурбеком и Мадиной произошел на второй день свадьбы, когда в доме родителей борца в Беслане собрались около 500 гостей. Во время застолья на телефоны Сидакова, родителей новобрачных и некоторых из присутствующих пришли пикантные видео невесты, сопровождавшиеся сообщением о том, что она раньше работала в сфере эскорт-услуг.

Посмотрев ролики, жених вытащил невесту во двор за волосы и бросил на землю. Мужчины увезли его в горы, чтобы не натворил глупостей, а Мадина попыталась покончить с собой. Сейчас девушка прячется в Москве, ее не принимает даже собственная семья.

Подруги Мадины назвали все обвинения в ее адрес ложными. Они рассказали, что она из обеспеченной семьи, никогда не нуждалась в деньгах и работала фитнес-тренером «для души». Несколько лет назад она встречалась с другим мужчиной, но они расстались, когда выяснилось, что он женат.

«С тех пор прошло несколько лет, Мадина совершенно искренне полюбила Заура», — сказала одна из подруг.

Знакомые Мадины уверены, что такой «подарок» на свадьбу ей сделала супруга бывшего возлюбленного, которая могла скачать видео с телефона мужа и отомстить в самый «подходящий» момент.

По мнению юристов, кем бы ни был аноним, приславший компромат на невесту, его может ждать уголовное наказание. По статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни» злоумышленнику грозит штраф или даже тюремный срок.

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