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Телеведущая Сябитова бросилась под грузовик, чтобы спасти плитку на даче

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Телеведущая Сябитова бросилась под грузовик, чтобы спасти плитку на даче

Москва, 29 августа. Ведущая телешоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова бросилась под колеса грузовика, чтобы не дать строителям сломать плитку на ее дачном участке. Короткое видео, на котором запечатлен скандал, звезда опубликовала в сервисе Stories в своем Instagram-аккаунте.

Как пояснила Сябитова, когда она строила свой загородный дом, то установила забор на три метра вглубь участка. Такое решение было принято ей для того, чтобы крупный автомобиль мог с уверенностью заехать на территорию. Однако, по словам ведущей, соседи решили поступить иначе, и установили ограду ровно на границе. Из-за этого у строителей возникли проблемы.

Когда грузовик выезжал с территории соседей, он едва на заехал на участок телеведущей. В этот момент Роза Сябитова решила самостоятельно остановить водителя и побежала на встречу грузовику с криком «Стой! Дави меня! Смотрите, он меня давит!». В результате между ведущей и строителями возникла перепалка. В ходе нее Сябитова объяснила, что она не дала проехать машине потому, что техника могла раздавить плитку на ее участке.

Стоит отметить, что Сябитова нередко оказывается в центре скандалов из-за конфликтов со своими соседями по участку. Так, например, недавно полицейские побывали дома у российской телеведущей Розы Сябитовой из-за поступившего от соседей звонка. Звезду отечественного телевидения обвинили в свалке отходов. Однако, как оказалось, звезда не планировала оставлять мусор в неположенном месте.

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