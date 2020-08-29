Химик развеял миф о вреде пищевых добавок Е

Москва, 29 августа. Паника, возникшая вокруг пищевых добавок с идентификатором «Е», является исключительно химиофобией, которая основывается на непонимании людьми простых вещей. Такое мнение высказал химик-технолог Сергей Белков.

Специалист объяснил, что так называемые «Е-шки» обрели дурную репутацию после заявлений британских ученых. Исследователи из Великобритании провели эксперимент над детьми 3–4 лет, разделив их на две группы. Одной в течение месяца давали сок с добавлением красителей и консервантов, в том числе Е-102, а второй — натуральный.

Родители же не знали, какой напиток пьет их ребенок, и просто фиксировали его поведение. В результате ученые заявили, что сок с добавками делает детей гиперактивными, невнимательными и импульсивными. Однако это совершенно не так, заявляет Белков.

По словам химика, красители безопасны в тех мизерных количествах, которые закладывает производитель в продукт.

«Пищевые добавки подобраны таким образом, что физически невозможно добавить столько, чтобы они были вредными и поэтому ожидать, что реально эти красители могут нанести какой-то вред организму, будь то ребенок или взрослый, совершенно не приходится», — сказал Белков в эфире радио Sputnik.

Напомним, ранее ученые назвали диету, которая поможет быстрее восстановиться инфицированным COVID-19. В нее входят, например красное вино, арахис, фисташки и ягоды с темной кожурой. Об этом пишет газета «Известия».