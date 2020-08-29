Сын Лукашенко рассказал о своем отношении к оппозиции

Минск, 29 августа. Старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктор рассказал о своем отношении к оппозиции.

В интервью корреспонденту RT во во время митинга в поддержку действующего главы государства, Виктор Лукашенко заявил, что не хочет называть оппозиционеров «соперниками», а предпочитает слово «оппоненты».

«Знаете, надо взять себя в руки, подумать и прийти к правильному мнению. Хорошо, когда разные мнения, я не сторонник единого какого-то», — сказал он.

Сын президента добавил, когда страна находится в сложной ситуации, необходимо единство и движение в «правильном направлении». Ранее Виктор Лукашенко принял участие в велопробеге в поддержку руководителя республики.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа, после чего в стране начались митинги оппозиции. Центризбирком республики сообщил, что по результатам голосования 80,1% голосов избирателей были отданы за действующего главу государства Александра Лукашенко. Оппозиционеры настаивают, что победила Светлана Тихановская.

В первые дни акций протеста силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и другие спецсредства. По данным белорусского МВД, в ходе стычек с силовиками были задержаны около 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе свыше 120 правоохранителей. Трое протестующих, согласно официальной информации, скончались.