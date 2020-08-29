Украинский истребитель Су-27 едва не попал в ДТП под Ровно

Киев, 29 августа. Истребитель Су-27 ВВС Украины сбил дорожный знак и едва не протаранил машину полиции на автомобильной трассе в Ровенской области.

Как пишет «Российский диалог», в рамках учений украинских ВВС истребители Су-27 отрабатывали жесткую посадку на автомобильной трассе в Ровенской области. На время маневров полицейские перекрыли часть автодороги Киев — Чоп.

Но не все прошло так гладко, как ожидалось. В Сети появилось видео, на котором истребители приземляются на магистраль. На кадрах видно, как один из Су-27, не рассчитав место приземления, едва не сталкивается с полицейским автомобилем, а затем сбивает дорожный знак. После приземления знак был обнаружен на фюзеляже боевого самолета.

Ukrainian Air Force exercise almost ends in disaster. https://t.co/RlnYYUBaWd pic.twitter.com/0gWBpsKlS9 — Defence Blog (@Defence_blog) August 28, 2020

Всего в учениях было задействовано четыре истребителя, но лишь один из них совершил жесткую посадку на автомобильной дороге. По данным издания, в ходе маневров украинские летчики отрабатывали действия при «масштабном вторжении врага». В частности, Су-27 «перехватили» бомбардировщик и принудили его к посадке на украинский аэродром.

В сентябре Вооруженные силы Украины планируют провести еще более масштабные учения. В Киеве ожидают, что в них примут участие военные стран НАТО. В украинском Минобороны заявляют, что эти маневры станут ответом на «попытки России обострить ситуацию».