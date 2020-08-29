Филиппинский чиновник занялся сексом с секретаршей во время совещания в Zoom

Манила, 29 августа. В филиппинской провинции Кавите чиновник во время онлайн-совещания с Советом деревни Фатима Дос занялся сексом со своей секретаршей. Мужчина по ошибке включил видеосвязь когда его коллеги обсуждали в Zoom текущие проблемы.

Инцидент произошел 26 августа. Чиновники собрались на регулярную конференцию. Начальник Совета деревни по имени Джесус Эстил присоединился к своим коллегам немного позже. Во время диалога мужчина отошел и не заметил, что оставил камеру включенной. В то время, пока его подчиненные проводили совещание, Эстил в прямом эфире подошел к женщине, которая сидел позади него на диване, и начал заниматься с ней сексом.

Вскоре пораженные коллеги Этила узнали в женщине секретаршу и бухгалтера начальника. Один из подчиненных также записал все происходящее на видео и опубликовал. Когда местные жители узнали о произошедшем, они потребовали отстранить Эстила.

Правительство страны назвало проступок весьма серьезным и пообещало сделать все, чтобы наказать чиновника. Предполагается, что начальник Совета деревни будет уволен с должности в ближайшее время.

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