Трамп рассказал, почему США покупают нефть у России

Вашингтон, 29 августа. Президент США Дональд Трамп объяснил, почему Соединенные Штаты вынуждены покупать нефть у России.

По словам Трампа, которые приводит РИА Новости, такая ситуация сложилась из-за представителей Демократической партии, которые препятствуют строительству трубопроводов в подконтрольных им штатах. Об этом глава Белого дома рассказал, выступая перед избирателями в Нью-Гэмпшире. Он отметил, что в Новой Англии на северо-востоке США самые высокие цены на электроэнергию в стране.

«А знаете, почему? Потому что губернатор Куомо (губернатор Нью-Йорка демократ Эндрю Куомо. — Прим. ФАН) не позволяет проложить трубопровод через штат Нью-Йорк, чтобы нефть и газ, которых у нас очень много, могли быть туда доставлены», — заявил Трамп.

Далее он назвал еще одну причину высоких тарифов на электричество в Новой Англии.

«Знаете, где вы покупаете вашу электроэнергию? В России! Вы не знали? У вас много танкеров из России, потому что губернатор Куомо из Нью-Йорка не разрешает строить трубопровод», — добавил американский президент.

В прошлом году Соединенные Штаты покупали в России около 515 тысяч баррелей нефти ежедневно. Общий объем экспорта нефти и нефтепродуктов из России в США оценивался в 2019 году в 13,8 миллиарда долларов.