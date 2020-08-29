Илон Маск показал чип, который планируется вживлять в мозг человека

Вашингтон, 29 августа. Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск показал специальное устройство под названием Link, разрабатываемое компанией Neuralink. Чип в будущем планируется вживлять в мозг человека для считывания данных о его работе. Презентация устройства транслировалась на YouTube.

Показанное устройство размером сравнимо с большой монетойу. Информацию о работе мозга чип будет получать при помощи специальных нитей, толщина которых меньше человеческого волоса. В перспективе Link сможет не просто собирать информацию об организме, но и диагностировать различные нарушения в его работе.

По словам создателей, чип должен помочь людям избавиться от расстройств, связанных с потеряй слуха, слепотой, депрессией, травмами головного мозга или позвоночника. При этом сам Маск отмечает, что сначала стоимость устройства будет довольна высока, однако она вскоре снизится до нескольких тысяч долларов.

«Думаю, мы хотели бы, чтобы стоимость снизилась до нескольких тысяч долларов, включая проводимую в автоматическом режиме хирургическую операцию», — сказал Маск.

Напомним, ранее ученые из России опередили американского изобретателя и создали энергонезависимый дом. На территории горнолыжного курорта «Красное озеро» пару лет назад в качестве эксперимента специалисты построили здание из 22 комнат, которое функционирует на возобновляемых источниках энергии солнца и ветра.