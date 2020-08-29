Эксперт объяснил, почему опасно оставлять зарядник в розетке

Москва, 29 августа. Директор института IT университета «Синергия» Станислав Косарев объяснил, почему нельзя оставлять зарядник в розетке без смартфона.

В беседе с агентством «Прайм» Косарев предупредил, что оставленное в розетке зарядное устройство может стать причиной пожара. Зарядник, когда он не используется, должен храниться в недоступном для маленьких детей и домашних животных месте.

«Животные могут сжевать шнур и съесть его, а впоследствии иметь проблемы со здоровьем. Дети также тянут предметы в рот, только последствия страшнее. Также не рекомендуется оставлять зарядное устройство в розетке во время грозы или сильного ветра, когда в сети могут возникнуть скачки напряжения», — отметил эксперт.

Косарев настоятельно порекомендовал использовать исключительно оригинальные зарядники — те, что были куплены в комплекте со смартфоном или в специализированных магазинах. Он также посоветовал следить за уровнем заряда гаджета.

«Не допускайте ситуаций, когда гаджет выключится из-за отсутствия заряда аккумулятора, также не рекомендуется заряжать до 100%. Оптимальный вариант для продления службы аккумулятора — поддерживать заряд в 20-80%», — пояснил Косарев.

Эксперт отметил, что вредно держать смартфон на зарядке постоянно, так ваше устройство быстрее изнашивается.