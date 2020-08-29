Эксперт рассказал, почему в России растет популярность пива

Москва, 29 августа. Статистика свидетельствует о том, что жители России все чаще отдают свое предпочтение не крепкому алкоголю, а светлому пиву. Причиной тому является не только популяризация здорового образа жизни, но и «питкость» пенного напитка. Об этом рассказал пивной блогер Александр Иджон.

По словам специалиста, россиянам становится близким светлое пиво из-за его относительной легкости. При этом он отмечает, что в целом во всем мире светлые сорта отличаются большей популярностью, чем темные. Это происходит из-за отсутствия ярко выраженного вкуса у светлого пива.

«Вкус у напитка может кому-то нравиться, а кому-то не нравиться. Плюс есть понятие «питкость»: если пиво будет с ярким вкусом, то даже если он вам нравится, вы все равно много не выпьете», — приводит слова специалиста радио Sputnik.

Несмотря на это, темное пиво занимает в России более элитарную позицию. Его пьют не для опьянения, а для получения специфических ощущений. Дело в том, что вкусовая палитра подобных напитков значительно шире из-за высокой плотности. При этом специалист отмечает, что темное пиво не обязательно более крепкое. Встречаются сорта, которые по объему алкоголя не превышают светлое пиво.

Стоит отметить, что несмотря на цвет, пиво является алкогольным напитком. Его чрезмерное употребление способно значительно навредить здоровью.

Ранее стало известно, что продажи алкоголя в России с марта по июль 2020 года снизились на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сильнее всего снизился спрос на шампанское — при той же цене, что в 2019 году, россияне покупали его на треть реже.