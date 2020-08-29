Путин признал выборы президента Белоруссии состоявшимися

Москва, 29 августа. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва исходит из того, что выборы в Белоруссии состоялись.

Об этом российский лидер заявил в интервью телеканалу «Россия-1», анонс которого показали в ночь с пятницы на субботу.

«Мы исходим из того, что выборы состоялись», — сказал Путин.

Напомним, выборы президента Белоруссии прошли 9 августа, после чего в стране начались митинги оппозиции. Центризбирком республики сообщил, что по результатам голосования 80,1% голосов избирателей были отданы за действующего главу государства Александра Лукашенко. Оппозиционеры настаивают, что победила Светлана Тихановская.

В первые дни массовых акций сотрудники правоохранительных органов применяли слезоточивый газ, резиновые пули и другие спецсредства. По официальным данным белорусского МВД, в ходе стычек с силовиками были задержаны около 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе свыше 120 правоохранителей. Трое протестующих, как сообщает ведомство, скончались.

Ранее в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель Владимир Путин высказал надежду на скорейшую нормализацию обстановки в Белоруссии, отметив, что любые попытки вмешательства во внутренние дела республики неприемлемы.