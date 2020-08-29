Специалист назвал несколько способов узнать, кто звонил с неизвестного номера

Москва, 29 августа. Есть несколько способов, которые позволяют абоненту узнать, кто звонил ему с неизвестного номера. Однако для получения данной информации придется обратиться за помощью к оператору связи. Об этом рассказал директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов.

Первым способом является подключение специальной платной услуги «Суперопределитель номера». Обычно она есть у всех операторов связи. Также можно запросить детализацию звонков. В распечатке будут указаны все номера, от которых поступали звонки за необходимый период. Однако данная услуга также является платной.

Мясоедов обращает внимание, что если абонент хочет заблокировать данные звонки, то для этого достаточно скачать определенные приложения, которые находятся в свободном доступе.

«При этом стоит помнить, что звонки со скрытых номеров далеко не всегда совершают мошенники. Звонить с неопределяемого номера может кто угодно – знакомый, который потерял телефон, учитель из школы или сотрудник регистратуры из поликлиники», — цитирует Мясоедова агентство экономической информации «Прайм».

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