Воробьев удивил поклонников видео с двумя девушками в его постели

Москва, 29 августа. Певец и актер Алексей Воробьев выложил видео с двумя девушками в постели, после чего его сравнили со стариком из сказки А.С. Пушкина о золотой рыбке.

Из-за пандемии коронавируса нового типа Воробьев не может вернуться в Россию из США. Своих поклонников на родине артист развлекает фотографиями и видео в социальных сетях. Очередная публикация актера заставила подписчиков вспомнить сюжет из русской классики. В видеоролике он лежит один в постели, затем по мановению руки рядом появляется очаровательная девушка, после — еще одна. Взмахнув рукой в третий раз, Воробьев оказывается рядом с дамой в возрасте солидного телосложения.

«Мгновенная карма», — написал под видео артист.

Поклонники поздравили его с Днем российского кино и поиронизировали над ситуацией в комментариях.

«Вечно чего-то не хватает мужикам», — отметила veronica_arrr_.

«Напоминает сказку Пушкина… И закинул старик в море невод, и попалась ему рыбка золотая. Только с неумеренными желаниями он рыбку свою замучил», — прокомментировал sparkspark1977.

«Сказка о Воробьеве и золотой рыбке». Бойтесь своих чрезмерных желаний», — предостерегла bessy.nikkon.

В реальной жизни Воробьев держит в тайне свои отношения с девушками. Ходят слухи, что он крутил романы с Анной Чиповской и Викторией Дайнеко, но поклонницы до сих пор гадают, свободно ли сердце артиста.