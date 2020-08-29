Звезда сериала «Деффчонки» Вилкова похвасталась бедрами в Instagram

Москва, 29 августа. 23-летняя российская актриса Таисия Вилкова похвасталась перед подписчиками своего Instagram-аккаунте тонкой талией и голыми бедрами в купальнике. Звезда сериала «Деффчонки» за полтора месяца радикально похудела после родов.

Снимок появился в аккаунте Вилковой в пятницу. На фотографии актриса сидит на носу надувной лодки, расслабляясь под лучами летнего солнца. На девушке надет желто-голубой купальник с глубоким декольте и крупные серьги. В подписи под фотографией Вилкова призналась, что несмотря ни на что ей очень хочется на море.

«Очень хочется на море. Знаю, что всем. От этого хочется не меньше», — подписала фотографию девушка.

В комментариях подписчики актрисы обратили внимание на фигуру и красоту Вилковой.

Напомним, ранее другая звезда российских сериалов Наталья Рудова решила кардинально сменить образ из нежной романтичной блондинки в роковую красотку. Артистка опубликовала результаты своего модного преображения в социальной сети Instagram.