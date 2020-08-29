Для молодых семей очень важно иметь собственное просторное и уютное жилье, где новоиспеченные родители и их дети будут чувствовать себя максимально комфортно. Причем дело не только в самой квартире, но и в удобствах, прилагающихся к ней: хороший район, удобное расположение детского сада, школы, поликлиники, близость к домам родственников и многое другое. Однако не всем в наследство достаются квартиры, поэтому оптимальным вариантом в этом случае становится ипотека. Кроме того в России в 2020 году молодым семьям можно взять очень выгодную ипотеку благодаря специальным государственным программам. Ознакомимся со всеми правилами и нюансами, а в конце зададим несколько вопросов юристу.

Условия ипотеки для молодых семей

Если говорить конкретно об этом виде ипотеки, то здесь существуют довольно разные условия и программы, которые устроены совершенно по-разному, поэтому их необходимо рассматривать отдельно.

Начнем с того, кто вообще может получить такую ипотеку? В России действует государственная программа целевого выделения средств на покупку жилья. Значит определенная категория граждан может получить так называемую субсидию. К этой категории и относятся молодые семьи. На данный момент правительство страны установило единое понятие «молодая семья», соответствующее нескольким критериям:

Но есть общие положения понятия «молодая семья».

• пара заключила официальный брак;

• каждый из супругов еще не достиг 36 лет. Стоит обратить внимание, что возраст не суммируется и не подвергается никаким математическим расчетам — если супруге 25, а ее мужу 38, то в этой программе уже нельзя принимать участие;

• один родитель, не достигший 36 лет и воспитывающий одного или несколько детей;

• платежеспособность и наличие хорошей кредитной истории.

Стоит отметить, что при обращении в банк за ипотекой наличие общих детей необязательно. Однако семьи, где есть ребенок, получают возможность претендовать на большую субсидию — 35% от стоимости жилья, вместо 30%.

Какие ипотечные программы для молодых семей предусмотрены в 2020 году

На данный момент можно выделить три основных программы, по которым молодым семьям дают квартиры в ипотеку. Разберем каждую отдельно.

Федеральная программа «Жилище». Молодым семьям выдают сертификаты, которые позволяют покрыть до 30-35% от стоимости квартиры. Однако существуют один нюанс — в среднем квартира не должна по метражу превышать норму, которая на данный момент составляет 18 квадратных метров на одного человека в семье. В каждом регионе существуют отдельные условия и критерии, которые лучше уточнять в банках или МФЦ.

Если у семьи нет возможности делать капитальный ремонт в квартире, то существует вариант ипотечных программ для молодых семей на вторичное жилье. Огромным плюсом можно назвать то, что банки для такой ипотеки установили минимальные ставки, которые имеют яркую тенденцию к снижению.

И, пожалуй, самый выгодный вариант — ипотека в новостройке. Если в семье с 2018 года по 31 декабря 2022 года родится более двух детей, то тогда они точно могут рассчитывать на ставки с господдержкой. Таким образом жилье можно будет приобрести под 4,95% — 6,5% годовых.

Готовим документы

Для одобрения ипотеки по программе для молодых семей нужно собрать необходимый пакет документов. Советуем обратиться к опытному юристу, который изучит вашу ситуацию и поможет определить, что именно вам подходит.

Так, для одобрения ипотеки вам понадобится:

• свидетельство о браке;

• справка из Единого государственного реестра недвижимости, которая подтверждает регистрацию недвижимости;

• банковские реквизиты;

• свидетельство о рождении ребенка.

В том случае, если ипотека оформляется без подтверждения доходов и трудовой занятости, то необходимо предоставить:

• заполненную анкету будущего заемщика;

• паспорт с указанной регистрацией;

• еще один документ, который может подтвердить личность. Это может быть загранпаспорт, СНИЛС или водительское удостоверение.

Если ли заемщик может подтвердить свой доход и занятость, то в этом случае необходимы:

• заверенная копия трудовой книжки;

• справка о наличии счета в банке в том случае, если он есть;

• или справка из пенсионного фонда.

После чего банк примет заявку на рассмотрение. Это может занять от нескольких часов, до нескольких дней, поэтому наберитесь терпения. В том случае, если заявку на ипотеку одобрили, в банк также нужно предоставить документы на покупаемое жилье и документ, подтверждающий внесение первоначального взноса.

Важно

Если в качестве первоначального взноса будет выступать материнский капитал, то не забудьте получить сертификат и предоставить его в банк.

Стоит учитывать, что кредитные организации очень серьезно относятся к ипотеке и стараются исключить всевозможные риски. Поэтому каждого потенциального заемщика тщательно проверяют и порой требуют и другие документы, о которых вы даже и не могли подумать.

Задаем вопросы эксперту

В беседе с нашим изданием судебный юрист из «Юридического бюро Врублевский и партнеры» Михаил Врублевский ответил на вопросы, касающиеся ипотеки для молодой семьи. Первым делом мы спросили, как же государство оказывает поддержку молодым семьям, которые решили приобрести квартиру в ипотеку. Как отметил специалист, ставка по ипотеке для молодых семей, где имеется двое или более детей, неоднократно снижалась. На данный момент она равна 8-12% и это, по словам юриста, не последняя точка снижения. Он подчеркнул, что также имеется и льготная ипотека для многодетных семей под 6% годовых.

Комментарий эксперта

«Льготы для молодых семей и многодетных семей предоставляет государство, и компенсирует банкам потери при снижении ставок по ипотечным кредитам предоставляемым по государственным программам», — отметил Врублевский .

Исходя из частых случаев закрытия банков мы также поинтересовались, как молодым семьям определить, что банк, дающий ипотеку, в скором времени не закроется.

Врублевский посоветовал проверить — не находится ли банк в стадии финансового оздоровления, внешнего управления. Дело в том, что такие процедуры предшествуют банкротству кредитной организации. Все данные есть в открытом доступе на сайте Центробанка России.

Но как же вести себя тем людям, чей банк все-таки ликвидировали? Мы получили ответ и на этот вопрос.

Важно

«Если банк ликвидировали, то его заемщиков, как правило, покупает другой банк с торгов. При этом условия кредитования могут быть изменены и повышена ставка по кредиту, — уточнил эксперт. — При банкротстве банк передается государственной корпорации «Агентству по страхованию вкладов». Она решают судьбу банка окончательно, так как является конкурсным управляющим при процедуре банкротства банка».

И все же ипотека скрывает немало приятных сюрпризов. Один из них налоговый вычет. В интервью юрист пояснил, что эту выплату может получить любой россиянин, который платил налоги в бюджет. Размер налогового вычета зависит от того, в каком году приобреталась недвижимость.

Совет эксперта

«Получить его можно через налоговую инспекцию или через работодателя. Работодатель в этом случае не будет удерживать из вашей зарплаты налог НДФЛ 13%. Максимальная сумма вычета на семью для квартиры, приобретенной после 1 января 2014 года не более 1 300 000 рублей, на одного человека не более 260 000 рублей», — сообщил Врублевский.

Советуем обратиться к опытному специалисту и обговорить с ним все нюансы. Он поможет определить, каковы шансы на получение субсидий, одобрит ли банк ипотеку и расскажет, какие документы лучше подготовить. Если сделать все верно, то проблем с приобретением жилья не возникнет.