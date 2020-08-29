Тихановская готова к посредничеству РФ в переговорах с Минском

Москва, 29 августа. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция готова рассматривать Россию в качестве посредника для урегулирования ситуации в республике.

В интервью телеканалу Euronews Тихановская сказала, что посредничество России может потребоваться, если политический кризис в Белоруссии не удастся урегулировать без международной помощи.

«Если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно же, видим Россию как одного из участников этого процесса. Россия — страна, с которой мы дружим, с которой у нас тесные взаимоотношения», — сказала экс-кандидат в президенты.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель назвал недопустимыми любые попытки вмешаться во внутренние дела Белоруссии.