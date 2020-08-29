После слухов о беременности Рудова занялась фигурой

Москва, 29 августа. Актриса Наталья Рудова решила прийти в форму после того, как стихла волна слухов о ее беременности.

В сторис Instagram Рудова отвечала на вопросы поклонников. Один из них поинтересовался параметрами 37-летней актрисы. По ее словам, сейчас она весит 63 килограмма при росте 173 см.

Еще одна подписчица поинтересовалась, какой вес актриса считает для себя идеальным.

«С мышечной массой — 57 кг», — честно ответила актриса.

Продолжая отвечать на вопросы, актриса продемонстрировала подтянутый живот и свои тренировки на беговой дорожке.

Ранее звезда сериала «Татьянин день» и «Универ. Новая общага» заинтриговала поклонников: многие подумали, что актриса беременна, когда та появилась с округлившимся животом. Однако позднее сама Рудова посмеялась над подобными предположениями, заверив, что просто плотно поела. При этом в соцсети актриса заметила, что намерена немедленно начать худеть.

В минувший вторник Рудова заставила поклонников вздыхать, опубликовав фотографию в купальнике, выгодно подчеркивающим ее ягодицы. На снимке Наталья позировала, повернувшись спиной к камере и показывая изящные изгибы фигуры и округлые ягодицы. В комментарии она отметила, что уже устала от Москвы и хочет к морю.

Поклонники поразились тому, как выглядит 37-летняя артистка, оставив массу лестных откликов.