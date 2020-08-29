Экономист заявил, что ликвидация ПФР приведет к отмене пенсий

Москва, 29 августа. Экономист Константин Юрченко считает, что ликвидация Пенсионного фонда России (ПФР) приведет к отмене государственных пенсий.

Как пишет Ura.ru, ранее с предложением о ликвидации ПФР выступил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Свою позицию он объяснил тем, что база данных Пенсионного фонда якобы работает с ошибками. По мнению политика, от нее лучше отказаться в пользу инфраструктуры Федеральной налоговой службы. Заявление Миронова прозвучало на фоне недавнего скандала, когда выяснилось, что из-за технического сбоя ПФР начислил часть пенсий умершим гражданам.

Юрченко считает, что ликвидация ПФР технически выполнима, но нецелесообразна. Более того, экономист утверждает, что она приведет к отмене государственных пенсий.

«Если эта идея не просто ради хайпа, а действительно будет прорабатываться — это подготовка к отказу от государственного пенсионного обеспечения вообще. Бюджет не для того, чтобы заниматься выплатой пенсионных средств. Для этого нужна отдельная инфраструктура. Поэтому в мире существует практика создания пенсионных фондов», — сказал Юрченко.

Идею о ликвидации ПФР раскритиковали и в Государственной думе. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подчеркнул, что закрытие Пенсионного фонда не решит проблемы получателей пенсий, оставит без работы тысячи людей и приведет к дополнительным затратам.

Чтобы избежать повторения ошибочных начислений пенсий, эксперты предлагают модернизировать пенсионную систему и создать единый информационный реестр.