Часть пенсионеров получит новые выплаты от ФСС 

Владивосток, 29 августа. Часть жителей России с 28 августа получит новую денежную выплату от Фонда социального страхования (ФСС). Деньги смогут получить работающие пенсионеры старше 65 лет, которые из-за пандемии коронавируса лишились заработка.

Часть работающих пенсионеров старше 65 лет до сих пор не вернулась к работе, поскольку по-прежнему вынуждены соблюдать режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса. В частности, в Приморском крае ограничения для них действовали до 28 августа.

Соответственно, пенсионерам до 28 августа продлили возможность оформить больничный и получить оплачиваемый отпуск из-за пандемии COVID-19, передает Primpress.

Проведенные дома дни пенсионеры могут компенсировать за счет средств ФСС. Для этого необходимо оформить электронный больничный, что можно сделать не выходя из дома.

Больничный можно было оформить в срок до 28 августа. Соответственно, с пятницы пенсионерам начали поступать последние выплаты по этой линии.

Ранее сообщалось, что определенная группа российских пенсионеров сможет в предстоящие месяцы получить единоразовую выплату, которая не связана с ПФР. Речь идет о материальной помощи, полагающейся возрастным гражданам в День пожилого человека, который отмечается 1 октября.

Решение о назначении соответствующей материальной поддержки назначается региональными властями, поэтому ее размер определяется возможностями местного бюджета. К примеру, в Ненецком автономном округе выплата составляет 5 тыс. рублей.