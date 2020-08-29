В России разрешили регистрировать автомобили в МФЦ

Москва, 29 августа. Поправки к перечню государственных услуг, позволяющие регистрировать автомобиль в центрах «Мои документы», вступили в силу в России с 29 августа.

Соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, пишет РИА Новости. Как следует из документа, услугой регистрации автомобиля в многофункциональных центрах (МФЦ) можно будет воспользоваться лишь там, где создана нужная инфраструктура. Изменения призваны упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время автомобилистам и расширить спектр услуг, предоставляемых в центрах «Мои документы».

«Поправки вступают в силу по истечении семи дней после официального опубликования постановления правительства РФ, то есть 29 августа 2020 года», — объяснили в ГИБДД.

В Госавтоинспекции добавили, что поправки к перечню госуслуг предусматривают размещение сотрудников регистрационных отделов ГИБДД на территории многофункциональных центров, а также регламентируют порядок взаимодействия получателя услуги с инспекторами в ходе процедуры регистрации.

Ведомство обращает внимание заявителей на то, что сотрудники МФЦ будут заниматься лишь приемом и выдачей документов и регистрационных знаков. Остальные процедуры, связанные с осмотром транспортного средства, его проверкой, оформлением документов и присвоением номеров по-прежнему остаются в ведении ГИБДД.