Два новостных сайта оказались заблокированы в Белоруссии

Минск, 29 августа. Доступ к двум белорусским новостным сайтам на территории страны оказался заблокирован. Речь идет о негосударственном информационном ресурсе «Наша Нива» и сайте naviny.by от частного информационного агентства «БелаПАН».

Известно, что новостные порталы оказались недоступны для пользователей как минимум трех интернет-провайдеров: МТС, А1 и «Белтелеком». Как сообщает корреспондент РИА Новости, при попытке попасть на сайты с помощью услуг провайдера А1 показывается уведомление о том, что доступ к информационному ресурсу органичен по решению министерства информации республики.

Ранее, 17 августа, жители Минска пожаловались на сбои в работе Интернета. Днем в городе стал плохо стал работать как мобильный Интернет, так и домашняя сеть. Telegram и другие мессенджеры функционируют нестабильно.