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Пенсионерам пообещали прибавку с сентября

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Пенсионерам пообещали прибавку с сентября

Москва, 29 августа. Российские пенсионеры, проживающие в сельской местности, могут рассчитывать на прибавку в 1421 рубль с сентября.

Как пишет Primpress, эта информация прозвучала в ходе онлайн-встречи с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым. По словам экспертов, с 1 сентября в России изменится ряд социальных выплат. Так, многие пенсионеры получат прибавку к ежемесячной выплате.

Как было отмечено, прибавка составит 1421 рубль, это 25% от фиксированной части страховой пенсии по старости. Доплата будет положена россиянам, проживающим в сельской местности и проработавшим в сельском хозяйстве не менее 30 лет. Индексация выплат будет проведена в автоматическом режиме, дополнительно обращаться в Пенсионный фонд с заявлением для этого не нужно.

Пенсионерам пообещали прибавку с сентября

Пенсионерам также напомнили, что осенью истекает срок перехода начисления выплат на карты платежной системы «Мир». Те, кто получают свою пенсию на банковскую карту, должны перейти на «Мир» до 1 октября. Пенсионеров, получающих выплаты иным способом или уже имеющих карту этой платежной системы, нововведение не касается.

Ранее стало известно, что в России появилась новая мера социальной поддержки. Ежемесячная прибавка к пенсии введена для граждан пенсионного возраста, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, а также после происшествия на химическом комбинате «Маяк».

Источник: Primpress
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