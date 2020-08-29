Пенсионерам пообещали прибавку с сентября

Москва, 29 августа. Российские пенсионеры, проживающие в сельской местности, могут рассчитывать на прибавку в 1421 рубль с сентября.

Как пишет Primpress, эта информация прозвучала в ходе онлайн-встречи с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым. По словам экспертов, с 1 сентября в России изменится ряд социальных выплат. Так, многие пенсионеры получат прибавку к ежемесячной выплате.

Как было отмечено, прибавка составит 1421 рубль, это 25% от фиксированной части страховой пенсии по старости. Доплата будет положена россиянам, проживающим в сельской местности и проработавшим в сельском хозяйстве не менее 30 лет. Индексация выплат будет проведена в автоматическом режиме, дополнительно обращаться в Пенсионный фонд с заявлением для этого не нужно.

Пенсионерам также напомнили, что осенью истекает срок перехода начисления выплат на карты платежной системы «Мир». Те, кто получают свою пенсию на банковскую карту, должны перейти на «Мир» до 1 октября. Пенсионеров, получающих выплаты иным способом или уже имеющих карту этой платежной системы, нововведение не касается.

Ранее стало известно, что в России появилась новая мера социальной поддержки. Ежемесячная прибавка к пенсии введена для граждан пенсионного возраста, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, а также после происшествия на химическом комбинате «Маяк».