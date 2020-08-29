Ряд российских пенсионеров сможет получить в октябре по 5 тысяч рублей

Москва, 29 августа. Определенная группа российских пенсионеров сможет в предстоящие месяцы получить единоразовую выплату, которая не связана с ПФР. Речь идет о материальной помощи, полагающейся возрастным гражданам в День пожилого человека, который отмечается 1 октября.

Решение о назначении соответствующей материальной поддержки назначается исключительно на уровне того или иного региона. Поэтому ее размер высчитывается из возможностей областного бюджета. Таким образом, в Ненецком автономном округе выплата составляет 5 тысяч рублей. При этом граждане возрастом старше 70 лет к началу октября должны получить сразу 16 640 рублей, сообщает издание Primpress.

Иначе ситуация обстоит в других регионах России. Так, например, в Челябинской области в прошлом году соответствующая выплата равнялась 700 рублям, а в Ярославской области 500 рублям.

Напомним, ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников заявил, что организованная Счетной палатой России проверка поможет Пенсионному фонду проработать механизм возмещения гражданам невыплаченных пенсий и довести средства до получателей.