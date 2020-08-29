Западные аналитики заявили, что стоимость рубля занижена

Москва, 29 августа. Аналитики Citigroup и Sova Capital назвали рубль слишком дешевым по отношению к основным валютам, а риск новых санкций сочли преувеличенным.

Как сообщает Bloomberg, эксперты прогнозируют, что в ближайшее время рубль вырастет в цене на шесть процентов. Такой вывод они сделали, исходя из динамики курса российской валюты в сравнении с ценами на нефть. Они отмечают, что баррель по сравнению с апрельскими котировками подорожал почти на треть.

Текущую слабость рубля аналитики называют «сезонной» и подчеркивают, что его стоимость занижена. Курс российской валюты усугубляется геополитическими рисками, связанными с возможными санкциями. Если эти опасения не оправдаются, рубль вернется к отметке в 70 за доллар, полагают эксперты.

Западные инвесторы, планирующие вкладываться в российскую валюту и в проекты на территории РФ, опасаются санкционных рисков. Но Джеймс Баррино, опытный специалист нью-йоркского филиала компании Schroders, утверждает, что на этот раз опасения рынка беспочвенны. Он придерживается своих инвестиций в рублевые облигации и указывает, что вмешательство России в ситуацию в Белоруссии, способное повлечь новые санкции, маловероятно. Баррино также заявил, что в США в преддверии президентских выборов санкции не стоят на повестке дня.

Дэмиен Бюше из Finisterre Capitel также отмечает, что сейчас подходящее время, чтобы вкладываться в рубли.

«Рубль был дешевым в конце июля, а сейчас он еще подешевел. Когда речь идет о геополитике, заголовки о том, что Путин помогает Белоруссии — думаю, это меньшее, что он может сделать для дружественной страны, состоящей в экономическом союзе с Россией. Я не считаю это признаком того, что Россия противостоит Западу», — сказал Бюше.

Ранее «Известия» сообщили, что решение Федеральной резервной системы США не останавливать разгоняющуюся инфляцию может обеспечить поддержку российскому рынку акций.