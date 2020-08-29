Стало известно о задержании гендиректора и заместителя «Мособлэнерго»

Москва, 29 августа. Генеральный директор акционерного общества «Мособлэнерго» Алексей Брижаня, а также его первый заместитель Алексей Астапов задержаны. По предварительной информации, чиновников обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

О задержании в пятницу сообщило РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных структурах. Уточняется, что следствие запросило суд об аресте Астапова и Брижани. Официального комментария о произошедшем от правоохранителей пока не поступало.