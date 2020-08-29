Проводники в поездах будут будить при помощи стикеров

Москва, 29 августа. С 1 сентября пассажиры, совершающие поездку в купе повышенного комфорта, смогут при помощи специального стикера попросить проводника разбудить их в удобное время. О нововведении рассказали в пресс-службе «Федеральной пассажирской компании» (ФПК).

Как поясняют представители ФПК, с помощью стикера пассажир сможет указать точное время, в которое его необходимо разбудить перед прибытием на конечную станцию маршрута. Отмечается, что в соответствии с инструкцией проводник будит пассажира за полчаса до приезда. Однако опросы показали, что это время удобно не для всех пассажиров.

«Некоторым этого времени недостаточно, чтобы успеть собраться перед выходом из поезда, другим этого времени слишком много. Новая услуга призвана сделать сервис в купейных вагонах повышенной комфортности более индивидуальным», — приводит слова представителей ФПК агентство экономической информации «Прайм».

Стикеры будут раздаваться в традиционных дорожных наборах. Для того, чтобы известить проводника, будет достаточно приклеить бумажку на внешнюю сторону купе, указав пассажирское место и желательное время пробуждения. Если же пассажир не воспользуется услугой, то проводник разбудит его за полчаса до прибытия.

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