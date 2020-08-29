Звезды шоу-бизнеса поделились трогательными кадрами со свадьбы сына Валерии

Москва, 29 августа. Сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане Волковой. Звездные гости в соцсетях делятся трогательными кадрами с роскошной свадьбы.

Официальная церемония бракосочетания молодоженов состоялась в Кутузовском ЗАГСе, после гости отправились на торжество.

Музыкальный продюсер Яна Рудковская опубликовала на своей странице в Instagram несколько видео. На одном из них отец Лианы ведет девушку к импровизированному алтарю и передает будущему мужу.

На других кадрах Рудковская в розовом платье-пиджаке позирует в компании молодоженов.

«Какие юные, красивые и счастливые Лиана и Арсений! Будьте счастливы! Вы невероятно подходите друг другу! Совет и Любовь на долгие-долгие годы», — написала она в комментарии.

На другом видео запечатлен трогательный танец влюбленных под песню звездной матери молодого человека. На кадрах видно, как Валерия, смотря на молодоженов, едва сдерживает слезы.

Сама Лиана пока опубликовала только один кадр со свадьбы: нежный поцелуй с любимым.

«Спасибо за сказку. Я тебя люблю, мой муж», — подписала она фото.

В сторис она выложила фото первого подарка на свадьбу, который девушка получила от поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова.

Сын Валерии сделал предложение своей возлюбленной совсем недавно. Молодой человек пригласил девушку в ресторан, где оставил ее на некоторое время. В этот момент на табло башни «Меркурий» высветилось заветное предложение, а вскоре с кольцом появился сам Шульгин. Растроганная Волкова не смогла сдержать эмоций и расплакалась. Она без раздумий ответила «да».