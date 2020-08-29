Россия готова подменить Литву после разворота белорусского транзита

Минск, 29 августа. Белоруссия после введенных против нее Литвой санкций решила серьезно изменить подход к транзиту своих товаров. Больше Вильнюс не должен зарабатывать на переправке поставляемых Минском грузов. О тому, куда могут быть направлены контейнеры с белорусскими товарами, рассказал Baltnews сотрудник Института философии НАН Белоруссии.

По словам научного сотрудника, ранее Минску было очень удобно пользоваться услугами литовских портов из-за небольшого расстояния. Белорусское руководство экономило большие суммы на транзите из-за весьма близкого расположения портов Литвы. Однако политические условия не позволяют использовать давно проверенные маршруты.

Выгодополучателями в сложившейся ситуации могут оказаться соседняя Латвия и Россия. На данный момент Рига ведет себя более сдержанно по отношению к Минску, поэтому может рассчитывать на часть транзита.

Однако весьма выгодные условия для перевозок может предложить и РФ. Все поставляемые за рубеж грузы могут поступать в российский порт Усть-Луга, а уже оттуда отправляться в дальнейшее путешествие. Единственный минус, на которой можно обратить внимание — это большое расстояние, отделяющее Усть-Лугу от белорусской границы. Однако при этом стоит учитывать тот факт, что отношения Минска и Москвы куда лучше, чем Белоруссии и соседних прибалтийских стран.

По мнению главы государства Александра Лукашенко, на данный момент отношения между восточноевропейской страной и западом накалены до предела. Ранее политик заявил, что против его страны ведется полноценная гибридная война.