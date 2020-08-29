Захарова ответила на призыв ко вмешательству НАТО в дела Белоруссии

Москва, 29 августа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила эстонскому депутату Марко Михкельсону, призвавшего ЕС и НАТО вмешаться в ситуацию, развивающуюся в Белоруссии. Российский дипломат напомнила, что Белоруссия не является членом данных международных структур, однако страна развивает отношения с РФ.

По словам Захаровой, Минск сотрудничает с Москвой как в формате Союзного государства, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Это, в свою очередь, накладывает на государства определенные обязательства. В том числе в военно-политической сфере.

Комментируя слова эстонского депутата о российских «планах агрессии», Захарова обращает внимание, что соответствующие заявления являются вмешательством во внутренние дела Белоруссии и Российской Федерации.

«В отличие от эстонского депутата, ратующего в пользу сценария «цветной» смены власти в Белоруссии, мы действительно хотим своему соседу добра, мира и суверенного права самому определять свой выбор», — отмечает Захарова.

Она также делает акцент на том, что путь к мирному урегулированию ситуации лежит не через нагнетание страстей, а «через строгое следование международно-правовому принципу о невмешательстве во внутренние дела других государств».