Мясников назвал главные угрозы для жизни Навального

Москва, 28 августа. Врач и телеведущий Александр Мясников опроверг заявление немецких врачей о том, что жизни блогера Алексея Навального ничего не угрожает, несмотря на то, что он до сих пор находится в коме.

«Пишут «угрозы для жизни нет». Надо писать: пока нет. Больного в коме ждут грозные враги — инфекции и тромбоэмболия», — написал Мясников в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что с этими угрозами борются с помощью антибиотиков и кроверазжижающих препаратов.

«Но бороться далеко не значит победить», — подчеркнул он.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо во время авиаперелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, где блогер был госпитализирован в токсикологическое отделение городской больницы, передавал RT. Позднее Навальный был переправлен самолетом из Омска в Берлин. Сейчас он находится в реанимации клиники «Шарите» без сознания под аппаратом ИВЛ.

Эксперты выразили мнение, что отравление Навального является следствием приема наркотических веществ. В частности, по мнению депутата Госдумы Евгения Федорова, Навальный оказался в реанимации из-за употребления наркотиков или от отравления, за которым могут стоять его западные кураторы.