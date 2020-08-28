Дочь солиста «Дискотеки Аварии» Рыжова вышла замуж

Москва, 28 августа. Татьяна, 29-летняя дочь музыканта и солиста группы «Дискотека Авария» Алексея Рыжова, вышла замуж. Об этом певец рассказал в своем Instagram-аккаунте.

Гордый отец опубликовал снимок с невестой в торжественном наряде вечером в пятницу. Фотографию он подписал весьма коротко: «Моя дочь — невеста!». При этом ни отец, ни дочь пока не раскрыли имя мужа. В Instagram-аккаунте самой Татьяны также отсутствуют записи, рассказывающие о торжественной церемонии.

Тем не менее, в комментариях под фотографией фанаты Рыжова принялись активно поздравлять счастливую семью.

«О, поздравляем Татьяну и вас тоже!», «Ого, время бежит… Поздравляю Татьяну», «Таня молодец», — пишут подписчики певца.

Напомним, накануне свадьбу отпраздновала еще одна популярная в российском шоу-бизнесе семья. Младший сын Валерии Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане Волковой. Молодой человек вместе со своей избранницей с самого утра публикует в социальных сетях записи, на которых запечатлены фрагменты с церемонии бракосочетания, а также праздничного банкета после нее.