За сутки 12 пациентов с COVID-19 скончались в Москве

Москва, 28 августа. За последние сутки в столичных медучреждениях скончались 12 человек, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. Об этом в пятницу сообщил оперативный штаб Москвы.

«В Москве скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале штаба.

Там также напомнили, что при наличии симптомов ОРВИ гражданину необходимо оставаться дома и не заниматься самолечением. При ухудшении самочувствия рекомендуется вызвать врача на дом.