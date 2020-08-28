Кирилл Полухин прилетел в Сыктывкар на закрытый показ фильма «Шугалей-2». ФАН-ТВ

Актер Кирилл Полухин, сыгравший главную роль в фильме «Шугалей-2», прилетел в столицу Республики Коми город Сыктывкар. Здесь 29 августа пройдет закрытый показ второй части киноленты, в основе которой лежит реальная история, произошедших в Ливии с двумя россиянами — Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном.

Похищенный в Ливии социолог Максим Шугалей возглавил список партии «Родина» на выборах в Госсовет Коми. В данный момент он все еще находится в плену, но есть шансы его спасти.

В Сыктывкар вместе с Кириллом Полухиным прилетели режиссер второй части киноленты Максим Бриус и Олег Абалян, сыгравший роль Самера Суэйфана. Из аэропорта гости отправились на радио «Европа Плюс Коми». В прямом эфире они рассказали о работе над фильмом «Шугалей-2».

После часового радиоэфира Кирилла, Максима и Олега в пресс-центре радио ожидали журналисты.

Кирилл Полухин признается: когда ему предложили сыграть роль Максима Шугалея, он ничего не знал о российском социологе. Стал искать информацию об ученом в Сети.

«Когда мне предложили эту роль, я не знал, кто это, где находится. Я полез в Интернет. Информации минимум. Отдельные пикеты в поддержку наших ребят, какая-то небольшая информация о его жизни до. Я встречался с людьми, которые его знают. Мне было интересно, какой он в быту, в семье, с друзьями, — рассказал Полухин. — Наши соотечественники — они не знают об этой истории, кто такой Максим Шугалей, зачем он поехал туда и, я надеюсь, что наше кино увидят не только в России, поскольку фильм переведен на арабский и английский язык, но и за рубежом. Мы своим фильмом охватим довольно большую аудиторию, которая узнает об этой проблеме».

Сюжет фильма «Шугалей-2» до сих пор держится в секрете. Известно, что в отличие от первой части, которая снималась в Тунисе, съемки второго фильма проходили в России — в Крыму и Санкт-Петербурге. Все роли, и террористов, и руководства Ливии, пришлось играть российским актерам, причем на арабском языке.

«Во второй части уже больше рассказывается о политической обстановке в Ливии. Человек, который сидит долгое время в замкнутом пространстве, в сложных условиях. Это накладывает определенный отпечаток на него. Он может терять присутствие духа, но поскольку Максим — человек со стержнем, то это минутные слабости и это мы показали, — отметил Кирилл Полухин. — То есть если в первом фильме он еще держится молодцом, то уже во втором есть какие-то сомнения, но он не позволяет себе терять присутствие духа. Мы показали, что он живой человек, со своими слабостями, страстями, нервами. Мне было важно донести его судьбу».

«Задача была — сделать кино документальным не только по событиям, которые происходят, но и как мы его рассказываем. Удалось или нет, оценят зрители. Наша задача выходом второго фильма наконец довести ее до логического конца и вернуть наших соотечественников домой», — сообщил режиссер-постановщик фильма «Шугалей-2» Максим Бриус.

В России официальная премьера фильма «Шугалей-2» пройдет 6 сентября. Его покажут на телеканалах НТВ и Юрган.